All’Abbado il debutto con Oksana Lyniv

Prima donna sul podio del festival wagneriano di Bayreuth, prima donna alla guida di una Fondazione lirico-sinfonica italiana. Oksana Lyiniv è senz’altro l’elemento d’attrazione più forte del concerto con cui stasera debutterà nella stagione di Ferrara Musica assieme all’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, di cui da un anno è direttrice principale. Al Teatro Comunale di Ferrara “Claudio Abbado” - inizio alle 20.30 – saranno proposte la Passacaglia in Yellow-Blue di Vladimir Genin - in prima esecuzione assoluta - e la Sinfonia n. 4 in la maggiore “Italiana” di Mendelssohn. Con loro sarà protagonista anche il violinista serbo Stefan Milenkovich, interprete del celeberrimo Concerto per violino e orchestra in re maggiore di Čajkovskij. Il concerto verrà poi replicato mercoledì al Teatro Manzoni di Bologna, nell’ambito della stagione sinfonica 2023 del Teatro Comunale di Bologna.

Oksana Lyniv è nata a Brody in Ucraina. Molto attiva nel suo Paese d’origine, è stata direttrice musicale del Lviv National Academy Opera and Ballet Theater, Ha fondato a Leopoli il LvivMozArt International Festival e l’Orchestra giovanile dell’Ucraina. Nel 2004 ha vinto il terzo premio al Gustav Mahler-Dirigentenwettbewerb dei Bamberger Symphoniker. Per quattro anni è stata assistente di Kirill Petrenko alla Bayerische Staatsoper di Monaco. Nel 2020 ha vinto gli Opera! Awards ed è stata nominata agli International Opera Awards come “Best Conductor”.

Ha diretto nei principali teatri e sale da concerto del mondo, salendo sul podio di alcune tra le più importanti orchestre, tra cui i Berliner Philharmoniker e l’Orchestre de Paris. L’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna vanta una grande tradizione: si sono avvicendati alla sua guida come direttori musicali Sergiu Celibidache, Zoltán Peskó, Vladimir Delman, Riccardo Chailly, Daniele Gatti e Michele Mariotti. Frequentemente invitata all’estero per tournée, ha partecipato a prestigiosi festival quali Rossini Opera Festival, Festival Verdi, Festival di Aix-en-Provence e Festival dell’Opera di Savonlinna. Numerose le produzioni discografiche registrate con etichette quali Decca, Deutsche Grammophon, Sony Classical, Pentatone. Stefan Milenkovich ha iniziato lo studio del violino a tre anni, dimostrando un raro talento che lo ha condotto alla prima apparizione come solista con orchestra a sei anni e cominciando una carriera che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo. Ha vinto inoltre molti premi partecipando ai più importanti concorsi internazionali.