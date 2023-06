All’Abbazia di Pomposa musica per la pace Una voce dall’Ucraina

La Direzione Musei Emilia Romagna in collaborazione con l’organizzazione umanitaria internazionale United Planet, membro consultivo in società civile delle Nazioni Unite e per l’Alto Commissariato dei Diritti Umani invitano domani, alle 19, nella Sala del Refettorio dell’Abbazia di Pomposa, alla Festa della musica 2023 e al concerto benefico ‘Musica per la Pace. Si esibiranno i Maestri e gli allievi della Scuola di Musica - Associazione ‘Arianna Alberighi’ e Filarmonica di Tresigallo e con la partecipazione straordinaria del Soprano ucraino Yulia Merkudinova, fra l’altro Ambasciatrice per i diritti umani in ambito artistica. Aprirà un momento di sensibilizzazione sulla condizione dei rifugiati sfollati durante questo devastante momento storico, come devastanti sono tutte le guerre in corso, purtroppo, in questo momento. Un’occasione unica per parlare dei grandi progetti musicali e culturali che vedranno l’Abbazia di Pomposa protagonista a fine del 2023.