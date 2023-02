Allacciamento in via della Libertà, circolazione modificata fino a domani

Cambia temporaneamente la viabilità in via della Libertà a Bondeno, da questa mattina e fino al termine del cantiere previsto non oltre le 17 di domani, per lavori di allacciamento di una abitazione privata all’utenza dell’acqua. Sarà interrotta all’altezza del civico 35 e disposto il divieto di sosta lungo tutta la via. La strada sarà aperta a doppio senso di marcia per i residenti in via della Libertà , dall’incrocio con via Pironi sino al civico interessato e per quelli nelle vie Saffi, Curiel, Rossini, Puccini e Verdi: ingresso e uscita saranno posizionati all’incrocio con via Pironi mediante apposita segnaletica. Allo stesso modo, la strada sarà aperta a doppio senso per i residenti di v ia della Libertà e I Maggio.