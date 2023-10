Allagamenti, azioni mirate: "Importante pulire i fossi"

CENTO

Al centro dell’attenzione di Orgoglio Centese e amministrazione comunale c’è l’aspetto relativo alla pulizia dei fossi con, in prospettiva, modifiche al regolamento ma anche più controlli. Una necessità che si è fatta largo anche in conseguenza dell’arrivo delle piogge e ancora negli occhi l’alluvione di maggio di quest’anno. "Da diverso tempo sono segnalati disagi per mancati sfalci e pulizie dei fossi nei tratti di pertinenza di proprietà dei frontisti e nei terreni della partecipanza – fa presente Elisabetta Giberti - in diversi regolamenti di polizia urbana nei comuni limitrofi, sono presenti prescrizioni precise con tempi definiti su come e quando fare la pulizia pio volte l’anno, anche per quanto riguarda le condotte e le aree di pertinenza alle strade. Mi domando quali siano a Cento le azioni in corso". E spiega. "Da anni arrivano sempre le stesse segnalazioni sulla pulizia dei fossi, lo sfalcio e le manutenzioni e poi degli allagamenti conseguenti alle mancate pulizie – chiede – vorrei capire la posizione del nostro regolamento. Crediamo si debba dare una spinta in più. Chiedo dunque venga portato in commissione questo regolamento così da specificare i momenti per avere sufficienza del decoro e il mantenimento della funzionalità di scolo, prevenendo danni e allagamenti e che periodicamente accadono in diverse aree. Va anche previsto un più puntuale e preciso controllo ma anche ordinanze e sanzioni per chi non ottempera".

A rispondere è il vicesindaco Vito Salatiello. "Il nostro regolamento prevede la pulizia dei fossi a carico dei proprietari e affittuari frontisti ma non regola specificamente i periodi e il numero di volte annuo – spiega - è molto generico nel dire che va garantita la funzionalità e il regolare deflusso delle acque nei fossi da parte del frontista o conduttore. Dal punto di vista del regolamento non vi è una regolazione tanto precisa né per i periodi e il numero degli interventi ma è un impegno che ci possiamo prendere se, insieme ne riteniamo opportuno intervenire a livello regolamentare parlandone in sedi come le commissioni". E cosa si sta facendo ora. "Ciò che credo è che dobbiamo implementare l’attività di vigilanza sul territorio perchè l’efficienza e il regolare deflusso sono cose che vanno garantite perché il fosso scoli – prosegue Salatiello - Ammetto che nell’ultimo periodo siamo andati a intervenire solo su situazioni singole particolari e abbiamo faticato. In corso c’è però un ragionamento per un intervento di carattere organico. Chiaramente, la necessità che abbiamo ora è di trovare un sistema per potenziare questo apparato di vigilanza e rinnoveremo anche le convenzioni in essere con associazioni di vigilanza ambientale e zoofila".

Laura Guerra