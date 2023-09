"Allagamenti dopo la pioggia, si intervenga sulla rete fognaria"

Via Ariosto, corso Biagio Rossetti, viale Cavour. Allagate, completamente, dopo il forte maltempo dell’altro giorno. Ed ecco che il consigliere dem, Davide Nanni – allegando anche materiale fotografico – ha depositato un’interpellanza per capire se l’amministrazione sia "a conoscenza dei problemi segnalati, quali interventi risolutivi intendano adottare e con quale tempistica intendano porvi rimedio". "Sabato scorso, a causa del forte temporale – ricostruisce Nanni nel documento - il tratto di via Ariosto ricompreso tra corso Biagio Rossetti e viale Cavour si è improvvisamente allagato rendendo impraticabile e pericolosa la circolazione di veicoli. L’acqua ha invaso anche gli scantinati di alcune abitazioni, arrecando danni e provocando paura tra i residenti". Una situazione analoga, dettaglia il dem, "si è verificata in altre vie del centro storico, segnatamente nei quartieri Arianuova e Giardino, a causa della scarsa pulitura delle caditoie e di una rete fognaria che si sta rivelando sempre più inadeguata di fronte al ripetersi di precipitazioni intense ed eventi meteorologici estremi". Poi l’affondo all’amministrazione. "Dopo un anno, nonostante le segnalazioni dei residenti e la promessa di implementare le operazioni di pulitura e manutenzione delle caditoie di scolo fatte dall’amministrazione – si legge nell’interpellanza –, il rischio di potenziale allagamento cui sono soggette le vie sopra indicate non sembra essere stato minimamente risolto". Peraltro, rileva Nanni, "nel 2023 l’azienda pubblica Acosea Impianti ha potuto liberare un fondo pari a tre milioni che porterà alla distribuzione di un dividendo ai Comuni soci. Tra questi vi è il Comune di Ferrara che potrebbe impiegare tali entrate per interventi urgenti di ammodernamento e potenziamento della rete fognaria".