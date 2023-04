Allagamenti e follie del clima Nuove strategie

Una raccolta dati sul territorio comunale, sui fenomeni legati ai cambiamenti climatici. Il Comune di Ferrara e il museo civico di storia naturale e il Centro Idea in collaborazione con l’associazione Fiumana, hanno organizzato ieri mattina, nella sede del Consorzio Wunderkammer in via Darsena 57, l’iniziativa Citizen Science Ferrara. Fa parte delle attività previste dal progetto Horizon Europe Usage, di cui il Comune di Ferrara è partner in qualità di città pilota. L’obiettivo dell’evento è stato quello di avviare una collaborazione con tutti i cittadini interessati a raccogliere e analizzare dati intorno a tre fenomeni legati ai cambiamenti climatici, isole di calore urbano, eventi estremi come gli allagamenti e la biodiversità. Nel corso della mattina è stato presentato il progetto a cura di Piergiorgio Cipriano, presenti Marco Falciano e George Sobbe dell’associazione Fiumana. "I dati raccolti – precisano – aiuteranno a comprendere meglio quali strumenti e azioni si possono mettere in campo per arginare, contrastare e mitigare gli effetti negativi e quali azioni intraprendere a sostegno della biodiversità". Fanno già parte dell’iniziativa tre scuole, con un calendario di attività. Sono l’istituto tecnico ‘Copernico’, l’istituto agrario ‘Navarra’, Its tec la rete regionale degli istituti tecnici superiori. Citizen Science Ferrara s’ispira al progetto ‘Citizer Science’, promosso dal Coordinamento dell’Agenda Digitale dell’Emilia Romagna in collaborazione con Art -Er, società consortile dell’Emilia-Romagna per favorire la crescita sostenibile con lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza.

Mario Tosatti