Allagamenti nel quartiere africano. In corso studi idraulici con Hera

Allagamenti addio nel quartiere africano, vicino alla piscina comunale, quello maggiormente a rischio in caso di maltempo prolungato. Sono in corso a Portomaggiore nuove attività di rilievo e misura necessarie per completare lo studio idraulico della rete fognaria del Villaggio Africano e consentire la definizione degli interventi utili a risolvere le criticità della zona. A causa della conformazione del quartiere e anche dell’aumento dell’intensità dei fenomeni di piogge forti, il quartiere è infatti stato spesso soggetto ad allagamenti. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra tecnici del Comune e di Hera proprio per condividere l’avanzamento delle attività. A seguito dell’autorizzazione da parte di Atersir, Agenzia regionale per i servizi idrici, che raccoglie le esigenze e autorizza i vari interventi dei gestori delle reti, Hera ha di recente avviato le attività in campo per uno studio dettagliato al fine di ispezionare e monitorare il funzionamento della rete, con l’obiettivo di arrivare entro l’autunno a una proposta progettuale risolutiva, nel rispetto delle prescrizioni condivise con il Consorzio di Bonifica rispetto all’eventuale scarico delle acque nei canali di bonifica. La multiutility aveva infatti già portato a termine uno studio preliminare, che ha permesso di delineare alcuni scenari e soluzioni tecniche; ora le squadre incaricate da Hera stanno operando in modo più visibile sul territorio con ispezioni e sopralluoghi proprio per arrivare a uno studio dettagliato, che permetta di individuare la migliore soluzione progettuale a risoluzione delle criticità riscontrate.

"I tecnici di Hera – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici, Michela Bigoni – sono al momento al lavoro sul territorio e hanno di recente iniziato le videoispezioni di importanti tratti di collettori fognari, alle quali seguiranno rilievi di dettaglio e anche installazione di misuratori di portata per avere un quadro complessivo del funzionamento della rete dell’intero bacino. Concluse le indagini, entro l’anno avremo uno studio di fattibilità tecnico-economica da condividere con Atersir per pianificare la realizzazione delle soluzioni tecniche ipotizzate, tra cui quella di un nuovo impianto di sollevamento verso il canale Diversivo. Nel contempo sono già state realizzate una serie di attività di controllo e pulizia con il supporto di imprese specializzate, al fine di garantire comunque il funzionamento della rete attuale al pieno delle proprie potenzialità".

"L’individuazione della soluzione idonea a prevenire gli allagamenti – interviene il sindaco Dario Bernardi – che sicuramente sarà un intervento importante e oneroso, richiede un’analisi complessa, che come noto ha condotto all’apertura di un tavolo tecnico tra gli enti che governano le acque del territorio. Per quanto ci riguarda, vogliamo avere certezza di ottenere prima possibile risposte, visti i problemi che abbiamo avuto di recente".

Franco Vanini