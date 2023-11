"Allagamenti nella zona Est, in azione su caditoie e fogne"

A fine ottobre avevamo dato la notizia della nascita del comitato allagati. Un gruppo spontaneo di residenti – per lo più nella zona Est di Ferrara, tra via Liuzzo, via Frutteti, Quacchio e Francolino – che si è costituito per denunciare i continui allagamenti di parti delle abitazioni in occasione delle alluvioni. La problematica è stata portata dai cittadini sul tavolo dall’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni, che da metà settembre ha incontrato i residenti e organizzato momenti di confronto con Hera e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Nel frattempo già alcuni interventi sono stati realizzati nelle aree più soggette ad allagamenti, ad esempio una pulizia a fondo delle caditoie e delle condotte fognarie, ma la partita più importante è la progettazione di soluzioni più profonde e in grado di sostenere i nubifragi sempre più frequenti anche a causa del cambiamento climatico. L’obiettivo è quello di un efficientamento complessivo del sistema, ma per gli interventi strutturali servirà tempo. E, soprattutto, risorse. Una prospettiva comunque realizzabile e sulla quale si sta già lavorando, stando a quanto si apprende dell’assessore Balboni. Nel senso che, parallelamente rispetto all’ascolto dei cittadini e delle segnalazioni puntuali delle criticità più gravi, Balboni ha aperto un tavolo di lavoro più operativo (sono già stati due gli incontri svolti con i tecnici), con Hera e coinvolgendo anche il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. "Per rispondere alle esigenze più impellenti denunciate dai residenti – spiega Balboni al Carlino – abbiamo condotto delle robuste operazioni di pulizia delle caditoie e delle fogne nelle zone più colpite da questo tipo di fenomeno, ma soprattutto si sta realizzando una modellazione matematica per sviluppare un progetto che risolva alla radice problemi di allagamenti che in queste zone vanno avanti da trentanni". Nello specifico si tratta di "un piano che ha simulato la risposta del sistema fognario a fronte di precipitazioni e che sarà utile per individuare un nuovo punto che funga da recapito delle acque. Oltretutto stiamo sperimentando un innovativo sistema di sensoristica che controllerà gli scolmatori della rete fognaria, per evitare che possano avvenire malfunzionamenti e intasamenti che ridurrebbero la portata delle condotte e quindi aumenterebbero i rischi di allagamento". Sulle misure più strutturali Balboni non nasconde alcune difficoltà tecniche ma si dice fiducioso che "in prospettiva assieme alla multiutility e al Consorzio lavoreremo a un piano strutturale".

f. d. b.