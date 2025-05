Allagamenti, sos nella Zona est: "Un piano per eliminare i disagi"

Le risorse sono già a bilancio. Si tratta di trecentomila euro: fondi che verranno utilizzati per gli interventi che il Comune sta predisponendo per evitare gli allagamenti in diverse zone della città. Con tutta probabilità, i primi – per lo più allargamento dei canali di scolo e potenziamento delle pompe di sollevamento dell’acqua per evitare che il deflusso, a seguito di eventi piovosi particolarmente ingenti colpisca case e scantinati – riguarderanno la zona Est. Quella che parte da via Frutteti. L’obiettivo che si pone l’amministrazione è quello di "avviare i cantieri già dall’autunno". Lo dice al Carlino il vicesindaco Alessandro Balboni che, sin dai primi episodi di allagamenti, si è occupato dei dossier istituendo prima il ‘Tavolo allagamenti’ poi affrontando zona per zona i singoli episodi. Spesso avviando un lavoro in sinergia con Hera e Consorzio di Bonifica. "Nella zona Est della città – entra nel dettaglio – come progettazione degli interventi siamo già a buon punto. Le linee di lavoro saranno due. La prima legata ai fossi e ai canali di scolo che, in alcuni tratti, potranno essere risagomati e liberati da detriti in modo da poter ospitare un maggior quantitativo di acqua. Parallelamente, agiremo trovando nuovi recapiti per le acque piovane e agire sulle pompe di sollevamento in modo da garantire una maggiore capacità di scolo ed evitare gli intasamenti che hanno generato i disagi registrati nei decenni scorsi". In particolare per le opere su certi canali sarà fondamentale un lavoro in stretto contatto con il Consorzio di Bonifica. Ma non solo. "Per alcuni interventi che dovremo portare avanti su aree agricole limitrofe alle zone più soggette ad allagamenti – prosegue Balboni – sarà necessario accordarci con i proprietari dei terreni". Insomma un iter che sul piano burocratico presenta più di qualche insidia. Per gli interventi nelle zone di Francolino e via Copparo sono in corso ulteriori approfondimenti rispetto all’attività svolta fino a ora dall’amministrazione. "Sul piano metodologico – dice il vicesindaco – abbiamo scelto di predisporre gli interventi sulla base delle richieste dei residenti. Dopo sopralluoghi e confronti con i cittadini ci siamo resi conto che in alcune zone occorrono approfondimenti ulteriori per mettere in atto azioni che possano essere il più possibile efficaci". Nel frattempo, continuano a nascere comitati di cittadini. "In questi mesi – prosegue – sono state tante le sollecitazioni che abbiamo ricevuto da parte dei comitati, dalla zona Est al centro storico, passando per via Copparo, via Santa Margherita e via delle Statue. Voglio rassicurare tutti i cittadini. Da parte del Comune, massima disponibilità al dialogo". Federico Di Bisceglie