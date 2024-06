"Allagamenti, un fondo per risarcire i danneggiati"

"Se dopo oltre vent’anni di governo di questa maggioranza di centrosinistra non si riesce ancora a risolvere il problema degli allagamenti, penso debbano prendere coscienza del loro fallimentare percorso amministrativo e togliere il disturbo". Arriva dritto al punto come una fucilata il giudizio del leader della destra portuense Roberto Badolato, dopo gli ennesimi allagamenti che hanno colpito il territorio, dalla Casa della Salute, con tanto di ascensori bloccati, al quartiere africano. "Gli alibi sono finiti – incalza – Una volta è colpa delle bombe d’acqua, un’altra delle caditoie intasate, un’altra delle pompe di sollevamento insufficienti, un’altra ancora del fatto che sono andate in tilt. L’unica cosa che non cambia è che i cittadini vanno regolarmente sott’acqua a ogni piovasco, con tutti i danni e i disagi del caso".

Il sindaco Dario Bernardi ha preannunciato l’intenzione di attuare un piano da un milione di euro che consenta di scaricare l’acqua in eccesso nel vicino canale Diversivo. Badolato concede il beneficio del dubbio: "Speriamo che l’intervento messo in programma da Hera trovi una soluzione quanto prima. Magari non a ridosso delle prossime elezioni comunali, come avevano fatto gli attuali amministratori alla vigilia delle precedenti elezioni andando nel villaggio africano?".

E ancora: "Oggi il sindaco dice che il progetto è assurdamente fermo in un cassetto da dieci anni. E adesso è stato tirato fuori? E i danni che hanno subìto i cittadini chi li paga? La realtà è che gli interventi di questi anni si sono rivelate delle semplici soluzioni tampone, praticamente inutili. Oggi i cittadini sono ormai allo stremo, chiedono certezze e non promesse generiche sui tempi di realizzazione, che siano finalmente risolutivi nell’immediato e non tra altri dieci anni". Infine la richiesta di un indennizzo agli alluvionati. "All’amministrazione Bernardi chiediamo la creazione di un apposito fondo per risarcire i danni subìti a causa non della fatalità, ma della dimostrata inadempienza di chi dovrebbe garantire la sicurezza e l’incolumità". Franco Vanini