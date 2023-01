Allagamenti, vertice Hera-Comune

Allagamenti nel villaggio africano, istruzioni per l’uso. E’ sul tavolo un intervento da un milione di euro: "Di comune accordo abbiamo stabilito che i tecnici dei due enti si confronteranno per valutare le prime proposte di Hera, in particolare quella di potenziare la rete con un impianto di sollevamento ulteriore che scarichi parte delle acque di pioggia prima di giungere al recapito finale attuale, ossia l’impianto in prossimità del depuratore: questo alleggerirebbe la parte di rete fognaria più a valle, che serve le zone con quote più basse".

Così l’assessore ai Lavori Pubblici Michela Bigoni dopo l’incontro di martedì con i tecnici di Hera e del Consorzio di bonifica di pianura per trovare una soluzione duratura al problema annoso degli allegamenti che si verificano nella zona residenziale a ovest di via Kenia. Non solo, tra le strade percorribili "anche alcuni tratti di rete fognaria sarebbero adeguati con condotte più grandi. Parliamo di cifre importanti, oltre il milione di euro, dunque un confronto tra i tecnici è fondamentale per scegliere l’ipotesi corretta e procedere prima possibile con tutta la progettazione definitiva e il finanziamento delle opere necessarie". "E’ una tappa importante del percorso che abbiamo avviato per trovare una soluzione ai problemi di frequenti allagamenti – interviene il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi –. Subito a novembre del 2021, dopo la nostra elezione, abbiamo interpellato Hera per riprendere una questione ferma da tempo e iniziare una progettualità per arrivare a soluzioni tecniche e lavori. Il cambiamento climatico, con piogge più brevi e molto più intense, ha aggravato il problema perché la rete fognaria progettata decine di anni fa, quando il clima era differente, a maggior ragione non è più adeguata. Abbiamo iniziato quindi a sollecitare Hera, il gestore della rete, per avere risposte sulla situazione e proposte di soluzione. Anche al Consorzio abbiamo portato i primi risultati del lavoro fatto e manifestato assieme i problemi di quella zona per far capire che serve uno sforzo congiunto per risolverli. E’ una strada ancora indubbiamente lunga, ma sono stati fatti passi importanti quest’anno su un tema sensibile che presuppone una forte collaborazione tra diversi enti: non demordiamo e andiamo avanti".

