Allagamenti via Copparo. Sopralluogo con i tecnici: "Vanno sistemati i fossati"

Un nuovo sopralluogo dei residenti di via Copparo per capire a fondo le ragioni dei recenti allagamenti. Ieri mattina, la delegazione dei cittadini assieme ai tecnici di Comune (servizio ambiente), Consorzio di Bonifica ed Hera ha condotto un’ulteriore verifica sulle cause che comportano – in caso di maltempo – diversi danni alle abitazioni. La delegazione fa parte del Comitato allagati che si è costituito proprio per chiedere uno sforzo, in primis all’amministrazione, in ordine agli interventi su canali di scolo e infrastrutture. "Gli allagamenti più gravi – fanno sapere i cittadini – provengono dalla campagna dietro le abitazioni, i cui fossati e canali di scolo si presentano ammalorati e non manutenuti adeguatamente. Per tale ragione, non consentono all’acqua piovana di defluire efficientemente". Il secondo versante trova causa "nell’inclinazione della via Copparo – proseguono i residenti – che non presenta la classica forma a schiena d’asino, ma è inclinata con evidente pendenza verso le abitazioni. Ecco spiegato lo sgrondo dell’acqua direttamente nei giardini delle abitazioni". Queste sono solo alcune delle problematiche riscontrate dal comitato di residenti che, a fronte dei danni ingenti, ha intenzione di far sentire la propria voce. Già nelle scorse settimane è stato avviato un confronto diretto con il Comune che, per bocca del vicesindaco con delega all’Ambiente, Alessandro Balboni si sta facendo carico di gestire questa problematica di concerto con la multiutility e il Consorzio. "Anche la condotta fuori dalle abitazioni – si legge nella nota della delegazione di residenti – che dovrebbe recepire le acque di pioggia, risulta in stato di cattiva manutenzione, in quanto occlusa sia in ingresso che in uscita da rovi, piante e detriti che limitano di molto la capacità di deflusso fin quasi a escluderla". Nonostante la conduttura dovrebbe servire a convogliare solamente le acque ‘bianche’ (derivanti quindi dalle precipitazioni), "i forti miasmi di fogna, facilmente avvertibili nei pressi delle caditorie ad essa collegate – spiegano i cittadini – fanno presumere che qualcuno abbia collegato senza idonea autorizzazione lo scarico delle acque nere o grigie, direttamente alla condotta della acque bianche in violazione delle norme di settore a tutela dell’ambiente". Insomma, dalla descrizione fatta dai cittadini, pare che nella zona di via Copparo ci siano diversi ordini di problemi che devono essere affrontati a più livelli. "Confidiamo nell’operato dell’amministrazione e dei tecnici coinvolti – concludono i residenti in delegazione – e ringraziamo il vicesindaco Balboni per aver mantenuto la parola data il 14 gennaio scorso, confidando che si riuscirà finalmente a sanare tale intollerabile situazione a vantaggio della vivibilità del quartiere e del rispetto dell’ambiente. È necessario realizzare le manutenzioni e, laddove serva, fornire prescrizioni per la messa in regola e l’efficientamento della rete di raccolta delle acque di scarico e piovane". Adesso, dunque, occorre fare presto.