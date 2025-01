"Allagamenti, viabilità e sicurezza. Nodi irrisolti, bocciamo il bilancio"

A XII Morelli l’amministrazione sta per inaugurare la nuova palestra ma è sufficiente a ‘scansare’ il niet della Consulta al bilancio di previsione 2025. Dopo anni di parere favorevole, l’ente stavolta ha ‘ribaltato’ il voto, bocciando la visione e l’operato della gunta guidata dal sindaco Edoardo Accorsi. "La Consulta, nel prendere atto dell’esposizione fatta dall’amministrazione nel corso dell’incontro congiunto – si legge il documento stilato dalla Consulta di XII Morelli presieduta da Matteo Malaguti – ci tiene a precisare che in questi ultimi due anni la medesima ha espresso parere favorevole, in primo luogo visto l’importante investimento portato nella frazione con la realizzazione della nuova palestra con fondi del Pnrr, ed anche perché si è voluto dare fiducia alla nuova amministrazione, per la risoluzione di vecchi problemi, a cui le precedenti amministrazioni non avevano dato seguito. Nella relazione abbiamo notato tutti gli interventi che l’amministrazione ha deciso di intraprendere per la migliore gestione della ‘macchina comunale’, anche in ragione delle disponibilità economiche in campo. Abbiamo notato anche il prosieguo di interventi legati al Pnrr e di quelli legati alla ricostruzione post sisma del 2012".

Tutto questo, però, non sembra essere bastato per ottenere un voto positivo. "Purtroppo l’analisi sul 2025 non prenderà la strada intrapresa negli anni precedenti, nel senso che per due anni abbiamo chiesto la risoluzione di diverse problematiche, ma ad oggi questo non è avvenuto – sottolinea ancora la consulta –. Permangono ancora problemi legati agli allagamenti, problemi di viabilità e di sicurezza stradale, problemi con il ripristini dei danni da maltempo del 2023, problemi legati alla vivibilità urbana, problematiche sulla manutenzione del patrimonio comunale. E questi sono solo alcuni esempi". Situazioni che si ripercuotono anche sulla stessa consulta. "La cittadinanza è stanca di sentire sempre risposte che a prima vista sono risolutive, ma che poi a distanza di mesi non hanno esiti – proseguono gli esponenti dell’ente –. Spesso anche noi consultori troviamo in difficoltà a dare risposte alla popolazione".

E infine il ‘no’ al documento del Comune. "Diamo dunque parere contrario all’approvazione del bilancio di previsione 2025 – concludono i membri della Consulta di XII Morelli –: si desidera la prosecuzione del dialogo e del confronto con la Consulta, che in questi due anni ha comunque portato a piccoli risultati e auspichiamo la risoluzione delle problematiche della frazione, che ormai non è più possibile procrastinare".