"Allagamenti, vogliamo chiarezza"

A giugno, dopo i gravi allagamenti di maggio, alcuni residenti della zona est della città hanno costituito un comitato spontaneo che, in accordo con il comitato Caldirolo Libera, ha progettato una azione collettiva sul problema dei continui allagamenti in coincidenza di piogge intense. "Quando queste alluvioni si ripetono – così una nota – ogni pochi mesi, non si tratta più di eventi eccezionali da cui non ci si poteva proteggere. Il fatto è che, da allora, non sembrano corrispondere al ripetersi di quei fenomeni atmosferici le azioni necessarie a cura degli enti responsabili della gestione del rischio idraulico. Una cosa è certa: a tutti i problemi di allagamenti urbani corrispondono soluzioni tecniche concrete". Oggi riunione tra il comitato, Hera e Consorzio di Bonifica. "Siamo fiduciosi, vogliamo conoscere

piani, progetti e programmazioni".