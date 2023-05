Allagata quattro volte "Mio figlio bloccato ormai da una settimana"

La disperazione si respira oltre la porta del garage, nei mobili grondanti acqua affastellati, nel montacarichi bloccato ormai da una settimana da quando la pioggia è entrata nell’abitazione che si trova in via Santa Margherita, salendo in un mulinello scuro di un metro lungo le pareti. E’ la quarta volta che quella casa, dove vivono Maria Filomena Buongiorno, 65 anni, e il figlio Domenico, 40 anni, finisce sott’acqua. Mai così. L’altra notte un fiume scuro ha imboccato la rampa dei garage allagando tutto. Nella stessa situazione altre quattro villette. Impianti elettrici in tilt, auto con il motore danneggiato, l’intonaco che si stacca dalle pareti.

Il figlio di Filomena da quando è stato coinvolto in un incidente stradale si sposta con una carrozzina. La madre ha fatto costruire quel montacarichi per lui, per dargli la possibilità di uscire di casa, di potersi muovere. E’ in tilt dopo l’ondata che ha allagato il vano e il motore. "Non so quando riuscirò a farlo riparare, né quanto mi costerà. Mio figlio ormai da giovedì è bloccato nella sua stanza al piano di sopra", dice Maria Filomena Buongiorno che ha scoperto che il garage e il piano terra erano allagati con un sms che le ha mandato la vicina. Pensava, quando ha sentito il telefonino vibrare, ad un saluto. Non era così. "La mia vicina mi ha scritto con un messaggio che la sua casa era allagata. Sono andata al primo piano, ho aperto la porta è ho visto tutta quella devastazione". Non è la prima volta, quelle famiglie sono finite ’sotto’ già in passato, una sorta di maledizione. "I primi due allagamenti, una decina di centimetri – racconta ancora –. Quest’estate siamo saliti ad una cinquantina, adesso siamo al metro. C’è qualcosa che non quadra". L’altro giorno anche la strada era diventata un fiume, transenne all’imbocco per impedire che qualcuno con la macchina finisse in quella trappola d’acqua. "Ogni volta che viene a piovere ho paura", dice Filomena. Ferrara, villette a schiera. Un sogno infranto.

m. b.