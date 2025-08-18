All’alba al mare con ’La vie en rose’. Musica, un po’ d’amore e bomboloni

"La vie en rose", inno all’amore e a Parigi. La firma e la voce, quelle di Édith Piaf figura iconica proprio della capitale francesce. E ancora, "Ne me quitte pas" di Jacques Brel, "Je t’aime... moi non plus" di Serge Gainsbourg e Jane Birkin, "Non, je ne regrette rien" di Édith Piaf e "La Bohème", di Charles Aznavour. Atmosfere e melodie rese ancora più suggestive dal sole che si alza sul filo dell’orizzonte, il mare sempre più chiaro, nella luce del giorno che avanza.

All’alba, appunto, ’C’est si bon’ il titolo del concerto che è andato in scena davanti alla spiaggia Miami del lido degli Scacchi. Lettini e cappelli di paglia, un risveglio musicale in riva al mare. Si sono esibiti, canzoni e suoni, per tutti i turisti presenti nei nostri lidi con un repertorio molto ampio formato delle canzoni d’autore francesi de ’La Ville Lumiere’. Sul palco – la sabbia, la spiaggia – Ambra Bianchi, voce e flauto; Alessandro Russo, la magia del pianoforte, e Stefano Melloni al clarinetto. I brani non solo rappresentano la musica francese, ma sono anche profondamente legati all’immagine di Parigi come città romantica e culturale, un’immagine che è diventata un luogo comune, un luogo che una volta nella vita tutti (quasi) hanno visitato.

E dopo le note, il sole ormai una sfera infuocata, il profumo del caffè, delle paste calde e degli immancabili bomboloni, rito dell’estate che non è ancora finita, in questo colpo di coda che ha fatto registrare finalmente anche sui notri lidi numeri positivi, il segno più dopo una lunga stagione altalenante. "E’ stato un modo per iniziare una splendida giornata piena di emozioni, con la musica che accompagna il sorgere del sole sulla spiaggia, con quei brani franceci che sanno creare atmosfere struggenti e molto romantiche", afferma entusiasta Daria Barboni, titolare del Miami.