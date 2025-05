All’American Museum un pezzo di storia. Un frammento del meteorite di Renazzo

All’American Museum of National History di New York un frammento del meteorite di Renazzo. "Proprio l’anno scorso – racconta il sindaco Edoardo Accorsi – abbiamo celebrato i duecento anni della sua caduta a Renazzo con uno straordinario programma di eventi curato dall’Associazione Astrofili Centesi e Comune di Cento. Vedere Renazzo qui, nel centro della storia a New York, è proprio emozionante". Il meteorite cadde il 15 gennaio 1824. Quel giorno furono annotate le coordinate esatte. Francesco Lenzi il 16 gennaio 1824 scrisse una cronistoria della caduta del meteorite. Questa è tenuta nell’archivio storico del Comune di Cento, dove si può leggere il documento originale.