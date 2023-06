All’Archeologico la presentazione della piroga ritrovata

Copparo sarà al centro dell’evento ‘Voci dal territorio’, pensato in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, che si terrà domani dalle 10 al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara con l’intento di divulgare le ultime novità provenienti dal ferrarese. Nella cornice della Sala degli Stucchi, per l’occasione aperta al pubblico, verranno presentati i recenti ritrovamenti, fra i quali la piroga monossile di Copparo, su cui relazionerà l’archeologo Marco Bruni. L’imbarcazione, lunga 8,70 metri e larga 65 centimetri, è stata datata con il radiocarbonio e risulta risalire al III millennio a.C., tra l’età del Rame e del Bronzo. Durante l’iniziativa, verrà inoltre inaugurata l’esposizione didattica temporanea ‘L’archeologo in mostra’, pensata e realizzata dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Copparo.