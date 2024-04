All’Arena le imitazioni e i molti personaggi di Emanuela Aureli

Appuntamento stasera, al teatro Arena di Codigoro con inizio alle 21, col penultimo spettacolo teatrale della rassegna proposta dal comune codigorese. La proposta di Emanuela Aureli (foto), nota imitatrice è un personaggio molto amata dal pubblico, è "Mamma ho perso ... Aureli!", è un one woman show in cui l’Aureli si diverte a mettere in scena i suoi personaggi con i quali nel tempo si è fatta conoscere al grande pubblico. Con brillante ironia, racconta i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventata mamma. Un sano divertimento, cambi di voci, di espressioni mimiche grazie alle quali Emanuela, riesce velocemente ad impersonare i suoi personaggi. Ci sono le interazioni con il grande musicista nonché chitarrista Gian Domenico Anellino, facendo uscire la sua verve comica oltre che musicale! Aneddoti, curiosità e impersonificazioni. L’Aureli sembra non essere sola sul palco, vediamo passare cantanti come Albano, Orietta Berti, Mahmoud, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Pino Daniele, i Ricchi e Poveri, Vasco Rossi, Loredana Bertè, Celine Dion, Il Volo, Noemi, Iva Zanicchi, Patty Pravo, Katia Ricciarelli e tanti altri che sembrano uscire magicamente sulla scena.