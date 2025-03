"Allargamento della riserva Unesco. Sposiamo in pieno questa proposta"

"Sposiamo pienamente la proposta di allargamento della Riserva della Biosfera, e siamo contenti che così tanti soggetti sul territorio siano intenzionati a collaborare per la promozione e lo sviluppo di Bondeno". Con queste parole l’assessore alla promozione del territorio Michele Sartini, ieri pomeriggio, in una sala consiliare gremita, alla presenza di realtà del territorio che vanno da agriturismi, ristoranti, associazioni di categoria e volontariato, ha confermato la candidatura di allargamento di Riserva della Biosfera Mab Unesco Po Grande. "Il transito del Po per il nostro comune significa per noi poter contare su una varietà di flora e fauna unica – ha sottolineato Sartini –, un autentico patrimonio non solo da conservare e tutelare, ma anche da valorizzare". Sulla candidatura hanno relazionato Ludovica Ramella, responsabile della segreteria tecnica della Riserva Mab Unesco Po Grande, Fernanda Moroni, dirigente del settore che segue le attività Mab all’interno dell’Autorità di Bacino del Po, e Anna Agostoni, della società Punto3 che dà supporto all’autorità di Bacino.

"È bello vedere un pubblico molto variegato presente a questo incontro – ha detto il sindaco Simone Saletti aprendo l’incontro – dal mondo associazionistico a quello tecnico, commerciale e imprenditoriale. Obiettivo importante di questa candidatura sarà dare un valore aggiunto al territorio, perseguibile anche e soprattutto grazie all’intraprendenza dei soggetti sul territorio". Hanno partecipato una trentina di stakeholder e portatori di interesse del territori, fra associazioni e imprenditori. Attualmente, in Italia ci sono 21 riserve della biosfera, cinque delle quali sono collocate lungo il corso del fiume Po. Attraverso l’allargamento proposto, nel quale rientrerebbero 19 comuni fra cui Bondeno, la riserva della biosfera "Po Grande" andrebbe a toccare le altre due aree Unesco situate a monte e a valle del Grande Fiume, vale a dire l’area del Ticino da un lato e il Delta del Po dall’altro, creando un unico grande corridoio tutelato. I soggetti privati possono contribuire alla candidatura mediante delle lettere di supporto inviate al comitato promotore, che poi saranno allegate alla proposta di allargamento inoltrata all’Unesco.

Claudia Fortini