Allargamento della Ztl, incontro con i residenti

Oggi alle ore 18 presso il chiostro di Santa Maria in Vado il Forum Ferrara Partecipata promuove un incontro pubblico con i residenti del quartiere e tutti i cittadini interessati per un confronto sui problemi della mobilità nella zona medioevale e della mancata estensione della Ztl e per discutere insieme che città vogliamo per il nostro futuro.

"Noi vogliamo una città che scelga la salute – spiegano i promotori –, la vivibilità e il futuro ecologico, non la conservazione dello status quo. L’8 maggio scorso il Forum Ferrara Partecipata aveva presentato una petizione al sindaco in cui sollecitava la realizzazione dell’ampliamento della Ztl medioevale, tra corso Giovecca e via Baluardi e tra via Porta Romana/via Quartieri e viale Alfonso d’Este, la realizzazione delle aree pedonali in via Savonarola, via Cisterna del Follo, via Scandiana e l’attivazione di un servizio di trasporto pubblico con minibus elettrici in tutta la Ztl B ed E, in modo da rendere agevole per tutti l’accesso alla zona.

Si chiedeva semplicemente l’applicazione del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) che prevedeva l’estensione di tale Ztl entro il 2022. Con grave ritardo rispetto a quanto previsto dal regolamento, e in forma non corrispondente all’iter previsto, il 22 settembre ci è pervenuta una risposta del tutto insoddisfacente in cui viene comunicato che l’estensione dell’attuale Ztl non verrà realizzata nelle modalità prescritte dal Pums vigente e che verrà rinviata a tempi indefiniti.

Riteniamo che la mobilità sia un tema centrale per il futuro della città e intendiamo impegnarci per una città libera dalle automobili e quindi “vivibile”. Vivibile per il miglioramento della qualità dell’aria, vivibile per la sicurezza stradale, vivibile per il miglioramento della qualità degli spazi".

Saranno presenti le tre promotrici della petizione Giuliana Bonalberti, Francesca Cigala Fulgosi, Anna Faccini e il professor Romeo Farinella.