"Allargare la Ztl, arriva il no del Comune. I cittadini devono sapere"

Aveva presentato richiesta di allargare la Ztl in centro storico lo scorso mese di maggio, ma la risposta del Comune – arrivata soltanto ora – è stata negativa. Ed ora il Forum Ferrara Partecipata scrive una lettera aperta al sindaco Fabbri "affinché anche i cittadini interessati possano conoscere l’esito della petizione, rimanendo comunque sempre valida la nostra domanda su come codesta amministrazione voglia rispondere ad una forte domanda di riconversione ecologica della nostra città, al fine di garantire la sicurezza stradale, la salute, la decarbonizzazione, la vivibilità dei luoghi". Nella petizione si chiedeva di completare al più presto la Ztl medioevale (attuale Ztl B) estendendola all’area compresa tra corso Giovecca e via Baluardi, da nord a sud, e tra via Quartieri e via Porta Romana, da ovest a est (Ztl E, prevista dal Piano urbano della mobilità). Ed inoltre di realizzare le aree pedonali in via Savonarola, via Cisterna del Follo e in via Scandiana.

Nella risposta data dal Comune in sostanza viene comunicato che l’estensione dell’attuale Ztl non verrà realizzata nelle modalità prescritte dal Piano Urbano di Mobilità Sostenibile vigente e che verrà rinviata a tempi indefiniti, in esatta opposizione di quanto richiesto dagli attivisti del Forum nella petizione. "Ci saremmo aspettati un maggior approfondimento sui temi sollevati da noi e dai tanti cittadini sottoscrittori della petizione – spiegano -. Riteniamo che l’istituzione di Ztl e di aree pedonali sia di assoluto appannaggio dei comuni che ben possono decidere di estenderle qualora volessero per preservare la salute dei propri cittadini, il patrimonio artistico e ambientale, la migliore vivibilità della città. Attenersi scrupolosamente ad una presunta limitazione da parte del "nuovo quadro normativo nazionale e regionale", denuncia chiaramente una volontà del tutto diversa. Infine ci preme sottolineare che non è chiaro se la petizione abbia seguito l’iter previsto, poiché essa è a firma del dirigente del Settore Ambiente Agricoltura Mobilità e non dell’assessore competente".

j. c.