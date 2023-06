Allarme abbandoni "Sempre più cani vaganti Aumentano i recuperi, ma adozioni in picchiata"

di Federico Malavasi

Crescono gli abbandoni e calano le adozioni. L’estate viaggia in salita per i cani senza famiglia e per chi si prende cura di loro, come gli operatori del Canile comunale o i volontari della Lega del Cane. A lanciare l’allarme abbandoni – sulla scia dei dati nazionali che fotografano per giungo una crescita del 20% di questa scellerata pratica – è proprio la Lega del Cane (associazione convenzionata con undici Comuni e con una cinquantina di volontari all’attivo). "Negli ultimi mesi – spiega Francesca Guglielmini, avvocato e presidente della sezione ferrarese dell’associazione – sui nostri territori convenzionati abbiamo riscontrato un aumento dei ritrovamenti di cani vaganti privi di chip. Il nostro sospetto è che arrivino dal sud Italia, in quanto molti di loro sono positivi alla leishmania, malattia endemica nelle regioni meridionali. Riteniamo si tratti di quelle che in gergo chiamiamo ‘staffette’, cioè persone che vengono dalle nostre parti per abbandonare i loro animali". L’ultimo ritrovamento è di un paio di giorni fa, ma i volontari della Lega lavorano al ritmo di un paio di recuperi al mese. "Di recente – racconta Guglielmini – ne abbiamo addirittura trovati tre in un colpo solo. Girovagavano nella zona di Bondeno".

Questo di tipo di fenomeno sembra interessare principalmente alcune aree della provincia, come l’Alto Ferrarese (Bondeno e Vigarano) e la zona tra Copparo e Riva del Po. "Quando li recuperiamo – prosegue la presidente della Lega del Cane – li rifocilliamo e, se necessario, li rimettiamo in sesto. Inizialmente siamo obbligati a tenerli in un box. Spesso li facciamo lavorare con un educatore per fargli riprendere confidenza con l’uomo. Ricordiamo – puntualizza – che un cane vagante può rappresentare un pericolo per se stesso e per le persone". Oltre all’aumento degli abbandoni, l’associazione rileva anche la crescita delle ordinanze sindacali per quadrupedi non accuditi in maniera corretta. "Tutto questo per noi ha un peso – precisa Guglielmini –. Le spese per la cura dei cani oggetto di ordinanze dovrebbero essere a spese del proprietario, ma nessuno vuole mai assumersi l’onere. I costi ricadono quindi su di noi, che siamo una società senza scopo di lucro. A volte si tratta di spese importanti, che ci mettono in ginocchio. Per questo per noi sono importantissime le donazioni, così come il 5 per mille".

L’altro fronte del problema è la crisi delle adozioni. Nodo con il quale il canile comunale fa i conti da qualche mese. Nella struttura di via Gramicia non si registra un particolare incremento di ritrovamenti di cani abbandonati (con l’eccezione del recupero di 38 cuccioli di razze differenti avvenuto in fasi successive tra aprile e maggio). Qui la questione è piuttosto la difficoltà nel trovare una casa e una famiglia per gli amici a quattro zampe. "La richiesta è diminuita tantissimo – spiega Elena Marani, coordinatrice del canile –. Così come è calata la presenza di visitatori. Una situazione che abbiamo iniziato a registrare con l’inizio del 2023". La ragione di questa crisi sembra essere legata alla fine della fase pandemica, quando invece le adozioni si erano moltiplicate. "Nel periodo Covid i cani trovavano casa più facilmente – chiarisce la responsabile della struttura di via Gramicia –. Ora invece avvertiamo una minore predisposizione ad assumersi la responsabilità di adottare un animale".