Allarme bomba a San Pietro in Casale, treni cancellati e ritardi a Ferrara

Ferrara, 2 novembre 2023 – Un bagaglio abbandonato su una panchina della stazione di San Pietro in Casale (nel Bolognese) ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Venezia. Ovviamente con pesanti ripercussioni anche sui treni che passavano per lo scalo ferrarese. L’allarme è scattato intorno alle 14 di oggi. Alle forze dell’ordine è arrivata la segnalazione di uno zainetto incustodito sul binario della stazione di San Pietro in Casale (nel Bolognese).

Lo zainetto abbandonato in stazione a San Pietro in Casale

La situazione sospetta ha fatto scattare l’intervento delle forze di polizia che hanno attivato tutte le procedure da adottare in casi come questo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver sgomberato e messo in sicurezza l’area interessata, hanno attivato gli artificieri. Gli esperti di esplosivi si sono messi subito al lavoro sul bagaglio abbandonato (video), fino a quando non hanno svolto tutte le verifiche del caso, facendo poi rientrare l’allarme risultato un falso. All’interno dello zaino c’erano soltanto alcuni effetti personali, e nulla di pericoloso. Si è trattata quindi di una banale dimenticanza che ha però fatto vivere un pomeriggio di caos e tensione lungo tutta la linea. Le operazioni hanno infatti reso necessaria la sospensione della circolazione ferroviaria, rimasta bloccata per circa tre ore. Intorno alle 17, artificieri e forze dell’ordine hanno dato il via libera alla circolazione dei treni, che nel frattempo avevano accumulato ritardi fino a due ore. Molti convogli sono stati deviati via Verona. Numerose anche le corse che sono state cancellate, soprattutto treni regionali. Nel complesso sono stati otto i regionali completamente cancellati e quattordici invece cancellati soltanto per una parte del loro percorso.