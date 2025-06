Allarme caldo nelle scuole: "Esami a temperature africane"

Scuola, allarme caldo nelle aule dove in questi giorni si stanno svolgendo gli esami orali. A lanciarlo la federazione Uil scuola Rua. Il sindacato ha raccolto numerose segnalazioni dalle commissioni d’esame delle scuole della provincia di Ferrara, segnalazioni durante le quali si esprime preoccupazione per le difficoltà incontrate durante lo svolgimento degli esami di maturità dell’anno scolastico 2024/25.

"Le lamentele – sottolinea il sindacato – riguardano principalmente le condizioni ambientali, in particolare il caldo torrido che rende pesante lo svolgimento delle prove. Ogni anno, il periodo degli esami di maturità si estende solitamente dalla seconda decade di giugno fino ai primi giorni di luglio, un periodo che coincide con l’arrivo delle alte temperature estive. Purtroppo, molte scuole non sono attrezzate per garantire ambienti adeguati alla concentrazione e al lavoro delle commissioni, e ciò si traduce in disagi significativi per tutti i soggetti coinvolti. Il caldo torrido influisce negativamente sulla serenità e sul benessere di studenti e docenti, aumentando il carico emotivo e psicologico delle prove".

Da qui l’appello del sindacato alle istituzioni locali. "Chiediamo – le loro parole – interventi concreti e tempestivi per risolvere questa problematica che si ripresenta ogni anno e che, complice il cambiamento climatico, diventerà sempre più frequente. Il caldo intenso non solo ostacola lo svolgimento delle prove, ma rappresenta un fattore di rischio per la salute, soprattutto per le persone fragili. È essenziale che, almeno durante il periodo degli esami di stato, vengano adottate misure efficaci per garantire ambienti di lavoro confortevoli e sicuri. Non sono più sufficienti i ventilatori, che spesso risultano inefficaci: è necessario installare impianti di climatizzazione che possano raffrescare adeguatamente le aule e ridurre il disagio".

La federazione Uil scuola Rua tiene ha come obiettivo quello di garantire condizioni ottimali per il regolare svolgimento delle prove, affinché studenti e commissioni possano affrontare gli esami in un contesto di serenità, tranquillità e concentrazione. "Un ambiente adeguato è un diritto fondamentale per tutti i protagonisti di questa importante fase educativa".