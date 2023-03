"Allarme cattivi odori, ma i sindaci dei paesi cosa stanno facendo"

Caro Carlino,

ho letto l’articolo pubblicato due giorni fa in merito al “giallo dei cattivi odori” nei territori di Jolanda, Tresignana e Copparo. Mi ha evocato l’immagine emoticon “non vedo , non sento , non parlo” . I sindaci, non hanno visto i cittadini che da ormai quattro anni, si presentano nei vari Comuni, a sottoporre la problematica? Cittadini invisibili. I sindaci non hanno visto il documento Arpae del 29 settembre 2022 che negava l’aumento del numero di bovini dal 5000 a 10000 dell’allevamento Bonifiche Ferraresi? Non hanno visto nemmeno i tecnici dell’Arpae? Questo è vero, infatti non si sono viste fare analisi e nemmeno raccogliere dati in quanto è stato dichiarato che non sono forniti di strumenti adeguati per rilevare i cattivi odori. I sindaci hanno visto le analisi svolte dal Comune di Tresignana in corrispondenza dell’allevamento

di polli da cui emergono dati interessanti che svelano l’arcano mistero delle puzze? I sindaci non hanno visto gli sforamenti delle polveri sottili nella centralina di Gherardi paragonabili a quelli di corso Isonzo a Ferrara? Loro non hanno sentito le “puzze”? Forse abitano altrove? Sicuramente l’ammoniaca, i nitrati e altri composti sono arrivati al loro naso! Non hanno visto neppure i camion e i trattori che spostano quintali di materiali e che sfasciano il manto stradale? Non hanno seguito le discussioni nelle assemblee di Ambrogio, Ostellato, Tresigallo? Certo, non erano presenti. Mi permetto di consigliare una maggiore e più completa informazione sulle attività produttive presenti nel territorio e sulle conseguenti responsabilità.

Lettera firmata

*** ***

STRAGE DI MIGRANTI,

BASTA CON CERTE FRASI

Quando l’ho letto non credevo che si arrivasse a tanto. Parlo di quello che ha scritto Vittorio Feltri a commento della tragedia degli immigrati morti a Cutro. È un pezzo che sento dire da politici di destra che anche a sinistra ci sono offese e frasi inopportune. Penso che, sia per la quantità che per il livello ciò sia molto discutibile, però è anche vero che può essere una mia personale opinione. La frase di Feltri è: “partire è un po’ morire...”. Basta! Bisogna ancora tollerare?

Andrea Finotti