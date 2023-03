Allarme demografico "A Ferrara, i trentenni sono solo la metà dei cinquantenni"

Non è (solo) un fattore economico, la demografia. Bensì di qualcosa che intreccia anche il piano spirituale. Dunque l’inverno demografico è ascrivibile anche alla "perdita della prospettiva teleologica della vita". L’analisi è di Giulio Sapelli, già professore ordinario di Storia economica all’Università degli Studi di Milano, che spesso sovverte il senso comune, grazie all’acume alla lucidità che lo contraddistinguono. L’occasione è l’approdo sui territori - e nella fattispecie a Ferrara, ieri al ridotto del teatro Abbado - di Spirito Artigiano (la piattaforma, magazine di Confartigianato) e del quaderno della fondazione Germozzi, che Sapelli presiede, dedicato proprio alla demografia. Il saggio è firmato da Alessandro Rosina, docente di Demografia e statistica sociale alla Cattolica di Milano. La presentazione del volume - dalla quale è scaturito un lungo dibattito, moderato dal capo della redazione del Carlino Ferrara Cristiano Bendin grazie ai contributi del direttore generale del Censis Massimiliano Valerii, del docente e saggista Mauro Magatti e della rettrice di Unife Laura Ramaciotti (oltre che di Sapelli) - si articola su due livelli. Il primo è l’inquadramento del problema, per l’Italia anche rispetto ad altre realtà europee, e il secondo si concretizza nella formulazione di alcuni suggerimenti per tentare di invertire la rotta....