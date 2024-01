Allarme frane nel canale Diversivo: "Servono interventi risolutivi"

Fine settimana di frane sulle sponde del canale Diversivo, in via Bologna, nel centro abitato di Portomaggiore. I residenti sono preoccupati, del loro timore si è fatto interprete Roberto Badolato, capogruppo di Uniti per Portomaggiore, la lista civica dei partiti di centrodestra. "Continuano a franare gli argini, portandosi dietro addirittura i cartelli di pericolo – è il grido di allarme del leader della destra portuense - Quanto dobbiamo aspettare per vedere interventi risolutivi, si chiedono i residenti sempre più preoccupati dal fatto che si riduce sempre più la fascia di rispetto tra canale e recinzioni delle abitazioni?". E conclude promettendo battaglia tra i banchi del consiglio comunale: "Torneremo a portare all’attenzione del consiglio comunale questa cronica situazione di degrado, per avere le necessarie rassicurazioni circa i sempre più necessari interventi di messa in sicurezza, prima che peggiori in modo irreparabile la situazione e si arrivi al degrado, mentre per ora per fortuna siamo al disagio e alla preoccupazione per il futuro". Il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, ammette il problema. "Siamo preoccupati anche noi – sostiene il primo cittadino – e purtroppo non è la prima volta che succede che le sponde del canale Diversivo cedano. Abbiamo investito del problema il Consorzio di Bonifica, che sta facendo di tutto per inserire il ripristino delle sponde del canale tra i provvedimenti urgenti da risolvere entro il 2024". In un paese attraversato da due canali ci sta che ogni tanto si verifichino delle frane, ma il problema è diventato urgente quando le frane sono avvenute addirittura nel centro abitato di Portomaggiore. Mentre il fenomeno è più frequente nelle frazioni, vedi il tratto tra Portorotta e Quartiere e soprattutto a Portorotta, la piccola frazione dove nei mesi scorsi gli addetti avevano chiuso la strada per i lavori nei ponti che attraversano il paese. Per non parlare del ponte Campanella, a Gambulaga, chiuso da due anni, ma con il cantiere che dovrebbe aprire in queste settimane. Insomma il canale Diversivo resta un osservato speciale in attesa che si effettuino degli interventi risolutivi. Il problema è sotto gli occhi di tutti e va affrontato con tempestività senza aspettare le prossime piene con l’inevitabile carico ci criticità.

Franco Vanini