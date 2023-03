"Allarme in via Mazzini? No, solo episodi isolati"

di Lauro Casoni

"Una strada importante, il salotto della città, con le sue vetrine piene di luci, di locali pronti a ricevere i tanti turisti ma anche i tantissimi ferraresi e con i suoi problemi, che non sono diversi da quelle di altre strade analoghe alle città del nostro paese ma non sicuramente il ‘far west’. Forse nelle ultime settimane i casi di aggressione hanno ingigantito il senso di insicurezza ma via Mazzini resta ancora un luogo a portata di famiglia". Così è intervenuto Cristiano Zappaterra, titolare del ’Caffé Mazzini’ dopo gli sos lanciati da alcuni colleghi e residenti della zona: "Se togliamo i casi di cronaca di alcuni giorni fa e riconducibili alle stesse persone – continua Zappaterra – le situazioni di pericolo sono veramente difficili da ricordare in questa via fatta di negozi e locali. I soggetti ‘difficili’ sono ormai conosciuti e il continuo passaggio delle forze dell’ordine, che vogliamo ringraziare, fa sicuramente da deterrente. Non abbiamo bisogno dell’esercito come succede in altre città e le famiglie possono tranquillamente continuare a passeggiare". Sulla stessa linea anche Matteo Musacci, vice presidente di Ascom Confcommercio: "Non vogliamo che passi un messaggio sbagliato, equivoco, di una città non ricettiva. Via Mazzini è il cuore commerciale di Ferrara. I casi di persone moleste purtroppo ci sono in ogni città e chi intraprende una attività commerciale rivolta al pubblico ne è consapevole ma siamo ancora molto lontani da lanciare gridi di allarme. Gli episodi di vero pericolo sono pochissimi e diluiti in molti mesi".

"Sono rimasto un po’ sorpreso – spiega Roberto Marzola presidente di Asppi Ferrara, residente da quasi quarant’anni proprio in via Mazzini e titolare di una agenzia immobiliare proprio a poche decine di metri dalla strada –, ho raccolto anche la perplessità di colleghi e ci sentiamo di sottoscrivere che Mazzini è una delle strade più sicure e miglior biglietto da visita della città per i tanti turisti che arrivano a Ferrara. Non vediamo un pezzo di città abbandonata a se stessa ma il luogo ideale per crescere i nostri figli come è stato per noi". Un luogo sempre in continua evoluzione, prosegue Marzola, "moderno, alla portata delle persone, merito di tanti progetti presenti e futuri di chi ci abita e lavora". Anche Paolo Cirelli segretario di Confartigianato vede l’amplificazione della insicurezza nella coincidenza di più casi di cronaca avvenuti nel raggio di poche decine di metri: "Non vedo – smorza la questione – questo allarme come qualcosa di concreto. È una zona della città importante, continuamente monitorata dalle forze dell’ordine e in modo comunque non invasivo, che ha episodi a volte sopra le righe ma che devono comunque lasciare tranquilli i cittadini".