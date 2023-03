Ferrara, allarme incendio: evacuata l’Agenzia delle entrate

I vigili del fuoco in via Maverna

Ferrara, 1 marzo 2023 – Attimi di paura, questa mattina, alla sede dell’Agenzia delle Entrate di via Maverna. L’allarme è scattato quando alcuni dei presenti hanno notato fumo e polvere entrare dalle finestre del palazzo. Sono immediatamente scattate le procedure di sicurezza e circa duecento, tra personale e utenti, sono stati fatti evacuare, rimanendo all’esterno per circa un’ora, il tempo necessario per gli accertamenti da parte dei pompieri.

Le verifiche dei vigili del fuoco hanno permesso di stabilire che il fumo non arrivava dal palazzo, ma da un vicino cantiere. Cessato l’allarme, la situazione è tornata rapidamente alla normalità.