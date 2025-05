"Allarme incendio", ma è solo un’esercitazione

Un incendio che rischia di mandare a fuoco un’intera pineta, a ridosso del litorale, con la conseguente attivazione delle squadre di spegnimento e la gestione delle operazioni volte alla salvaguardia dell’ambiente e dei cittadini. È questo lo scenario simulato ieri, nell’imponente esercitazione per "Rischio incendi boschivi" nella pineta Jacaranda a Lido Scacchi, effettuata dall’Agenzia Regionale di Sicurezza Territoriale e di Protezione Civile Emilia-Romagna con il Comune di Comacchio – ieri rappresentato dall’assessore all’Ambiente Antonio Cardi - nel contesto del progetto europeo Horizon Directed (Resilienza alle catastrofi dovute a eventi climatici estremi attraverso dati interoperabili, modelli, comunicazioni e governance), insieme ad Arpae, GECOsistema (società di ingegneria specializzata in servizi climatici e dati geospaziali e satellitari), alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, al volontariato di Protezione Civile, al Comando dei Carabinieri Forestali. In campo sono scesi 50 volontari di protezione civile dei Coordinamenti provinciali di Ferrara e Rimini, 12 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, una pattuglia dei Carabinieri Forestali di Portomaggiore e Nipaaf (Nuclei investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) di Ferrara, e una rappresentanza di funzionari della Direzione Centrale e dell’Ufficio Territoriale di Ferrara dell’Agenzia Regionale di Sicurezza Territoriale e di Protezione Civile. "L’esercitazione – dichiara l’assessore Cardi - è stata un’occasione importante per testare sul campo e rafforzare la collaborazione tra gli enti e le strutture del sistema di protezione civile, migliorare le strategie di gestione delle emergenze".

Valerio Franzoni