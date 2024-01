Allarme nutrie, la caccia fino a domenica

ARGENTA

Allarme nutrie sul territorio argentano. Un problema che si ripresenta per l’ennesima volta. E, considerati gli scarsi risultati che sono stati conseguiti con l’uso delle gabbie per la cattura di questi animali, il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, ha firmato una nuova ordinanza per l’abbattimento delle nutrie utilizzando le armi da sparo.

Con questo ulteriore intervento per contenere il proliferare fuori controllo dei roditori, il primo cittadino ha disposto l’attivazione sino a domenica prossima, nelle zone attinenti le vie del Mantello, Valletta e Collettore, alcune squadre di coadiutori provinciali – ovviamente che devono essere muniti di licenza di caccia- sono autorizzati a utilizzare i fucili per limitare la crescita esponenziale dei meno comunemente chiamati castorini. Una specie fortemente molto invasivi per l’ambiente, creano danni alle colture agricole ( viene stimato circa il 30 per cento di perdite nei raccolti) d alle arginature di fiumi e canali. Le nutrie, infatti, scavando profonde tane, cosi come ad esempio fanno anche volpi, tassi, istrici, topi mettono a rischio la tenuta dei terrapieni e quindi degli argini a protezione die fiumi. Creando una situazione potenzialmente pericolosa.

Ma le nutrie minano anche la sicurezza idraulica, la viabilità e gli equilibri delle biodiversità. Nel mirino dei suddetti operatori, coi quali possono collaborare guardie ecologiche volontarie, le vicinanze di abitazioni e case coloniche, in prossimità di strade, lungo corsi d’acqua. Tutti ambienti che sono particolarmente ’graditi’ ai roditoti che, al contrario, non sono molto apprezzati sui territorio, proprio per i danni che creano all’ecosistema.

n.m.