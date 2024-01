Allarme per ’odore’ di gas. Ma non era una perdita

CODIGORO

Qualche ora di allarme generalizzato ieri per gli abitanti di Codigoro per una sospetta fuga di gas, il cui odore avrebbe invaso alcune vie e abitazioni. In realtà si sarebbe trattato di un disservizio a seguito di un guasto all’impianto di odorizzazione della cabina primaria. "Nella notte tra martedì e mercoledì si è verificato un guasto alla cabina primaria a servizio della rete gas di Codigoro – si legge in una nota di Hera – che ha messo fuori uso l’impianto di odorizzazione. I tecnici di InRete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione di energia elettrica e gas naturale, a seguito di segnalazione ricevuta dalla Sala di Telecontrollo, sono intervenuti subito e non si sono verificate interruzioni nell’erogazione del gas. La momentanea più alta concentrazione di odorizzante nel gas distribuito può essere stata avvertita dalla popolazione. In merito alle poche segnalazioni ricevute, i tecnici del pronto intervento hanno verificato le corrette condizioni di funzionamento degli impianti, anche privati". Sui social, prima dei chiarimenti, passaparola e l’ipotizzato pericolo di fuga di gas era diventato realtà. Pericolo che invece, come chiarito da Hera, non c’è mai stato. "In questo momento in cucina c’è un odore di gas fortissimo - aveva scritto un codigorese - che ho dovuto aprire le finestre sinceramente non capisco se ci sia una perdita". Da quel momento è stato tutto un continuo rimbalzo di notizie da una via all’altra quasi un unisono di apprensione per quello che stava succedendo. La società incaricata ha in corso lavori di sostituzione delle condutture di metano ormai mal messe e fuori norma secondo gli standard attuali. Il sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi, volendo rassicurare i propri cittadini ha chiamato la ditta che si occupa dei lavori ed ha spiegato come "viene introdotto volutamente un gas per effettuare quella che viene definita ’subodorazione’, poiché il metano è inodore, forse è stato fatto qualche errore con una fuoriuscita eccessiva. "Sentito il responsabile dei lavori mi è stato garantito che la popolazione non ha nulla da temere - conclude il primo cittadino - poiché la situazione è costantemente tenuta sotto controllo da personale specializzato, che qualora ci fosse pericolo si muoverebbe immediatamente per porvi un rimedio". Ma l’allarme sulla pagina social di Codigoro City e la legittima apprensione si era già scatenata, poiché le segnalazioni rimbalzavano da cittadini di una via all’altra, frazioni comprese. "Si sentiva anche a Pontelangorino - aveva scritto una signora - nei pressi del campo sportivo". In realtà non c’è mai stato un momento di pericolo.