Allarme siccità, i rischi "Tanti pesci scompariranno Senza di loro più zanzare e infezioni da West Nile"

di Federico Di Bisceglie

Forse qualche appassionato di pesca sportiva potrà anche gioire. Ma il fatto che il pesce siluro sia fortemente a rischio a causa di siccità e avanzamento del cuneo salino è piuttosto preoccupante. Attualmente la biodiversità dei nostri corsi d’acqua è sostanzialmente garantita da specie alloctone (cioè aliene e invasive, trasferite dall’uomo da altre aree naturali) e, se anche queste non dovessero più trovare un habitat idoneo alla loro sopravvivenza, potrebbero essere guai seri. "Laddove non c’è biodiversità, tra fiumi e canali, si profila un rischio concreto di una proliferazione delle zanzare tigre. Il che si potrebbe tradurre in una forte proliferazione della malattia da West Nile". La febbre del Nilo: l’incubo dell’estate scorsa, proprio sulla nostra provincia.

A lanciare l’allarme è Marco Falciano, tra i più attivi esponenti della Rete per la giustizia climatica e profondo conoscitore della realtà naturalistica del territorio. "La fauna ittica autoctona, negli anni, è sostanzialmente scomparsa – spiega Falciano –. È infatti sempre più raro, nei nostri corsi d’acqua, imbattersi in lucci italici, storioni o tinche. Per lo più queste alterazioni che impediscono a queste specie di vivere nei nostri bacini idrici sono state determinate dall’uomo, che ha profondamente variato gli habitat originari". L’esempio del luccio è emblematico. "Si tratta – scandisce – di un pesce il cui ciclo riproduttivo avviene d’inverno. Un processo che, nel nostro territorio, non è possibile perché i canali nella stagione invernale sono sostanzialmente prosciugati".

Quel che resta, dunque, sono specie alloctone. Importate. "Il Po e i nostri canali – prosegue l’ambientalista – sono per lo più popolati attualmente da specie danubiane: carpe, breme, lucci perca e siluri. Questi ultimi, malgrado abbiano anche creato indiscutibili danni alle specie autoctone nel momento dell’importazione, spesso garantiscono l’ultimo presidio in alcuni corsi d’acqua della nostra provincia".

Attualmente, spiega Falciano, "per legge chi pesca un siluro è obbligato a ucciderlo . Personalmente, anche alla luce del grosso problema della carenza idrica e delle relative ricadute sulla fauna ittica, la vedo in maniera completamente diversa. Anche i siluri, in un certo senso, devono essere ‘preservati’". D’altra parte, ragiona l’ambientalista, "corsi d’acqua privi di fauna ittica si trasformano in luoghi insalubri e ricettacoli di zanzare tigre". Nel luglio scorso, un paziente di 88 anni residente a Copparo, è deceduto all’ospedale di Cona proprio per complicazioni legate alla malattia da West Nile.

"Non possiamo permetterci di sottovalutare il problema siccità – prosegue l’esponente della Rete per la giustizia climatica – e abbiamo il dovere di considerarlo in tutte le sue sfaccettature. Al di là, infatti, delle ricadute più dirette sulla vita quotidiana di ognuno di noi e sui comparti produttivi (penso ad esempio ai gravissimi impedimenti che genera sul comparto agricolo nella stagione irrigua), la siccità che stiamo subendo rappresenta un preoccupante pericolo per l’habitat naturalistico del nostro territorio". Nessuno, dunque, tocchi i siluri.