Allarme sul Po, portata in calo "Al di sotto dei livelli di magra"

Non si ferma l’emergenza lungo l’asse del Po. La siccità fa segnare cali da record, soprattutto se si pensa che siamo in un periodo in cui il ‘grande fiume’ dovrebbe registrare livelli alti. L’ultimo allarme arriva dal bollettino periodico dell’osservatorio permanente dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po. I dati parlano chiaro. "L’inizio del mese di febbraio – si legge nel documento – è stato caratterizzato da una nuova riduzione dei valori di portata. Per i prossimi giorni, nelle sezioni principali del fiume Po, si prevede un costante esaurimento dei valori di volumi transitati che saranno prossimi o anche inferiori a quelli di ‘caratteristica di magra’ per le sezioni di Piacenza e Cremona". Il meteo, su questo fronte e almeno per ora, non è d’aiuto. "Persiste – si legge ancora nel bollettino – una marcata stabilità meteorologica sull’intero distretto con assenza di precipitazioni e temperature

in progressiva ascesa, con valori superiori a quelli tipici del periodo. Un nuovo calo termico è atteso entro il

prossimo fine settimana". Per quanto riguarda le portate, i dati sono drammatici. A Pontelagoscuro, a gennaio 2023, la portata risulta circa dimezzata rispetto alla media del periodo 1991-2020.