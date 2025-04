All’assemblea elettiva di Cna si parla di Zls

Davide Bellotti, presidente provinciale di Cna, e Francesco Carità, assessore alle attività produttive del Comune di Ferrara, saranno i protagonisti della parte pubblica dell’assemblea elettiva quadriennale di Cna Area Ferrara, in programma per oggi alle 17.30 nella sede dell’Associazione in via Caldirolo. Carità e Bellotti si confronteranno sulle prospettive economiche di Ferrara e del suo territorio, con particolare attenzione su due importanti opportunità. La prima è l’istituzione della Zls Emilia-Romagna, che comporta la possibilità, per le imprese di Ferrara e di altri comuni della nostra provincia, di ottenere crediti d’imposta a fronte di spese per investimenti. La seconda importante opportunità è il progetto degli Hub - urbano e di prossimità - che il Comune ha candidato al riconoscimento della Regione Emilia-Romagna. Tale riconoscimento comporterà la possibilità di ottenere contributi pubblici per la riqualificazione commerciale e turistica delle aree interessate. Su questi temi l’assessore Carità sarà chiamato dal Presidente Bellotti a fare il punto della situazione delineando le prospettive che si aprono per le aziende. Terminata la parte pubblica, si procederà all’elezione del nuovo presidente e del nuovo direttivo dell’area Ferrara. Cna Area Ferrara conta oltre 1500 soci, è la più numerosa delle cinque aree territoriali in cui è suddivisa Cna provinciale e copre, oltre al territorio del comune di Ferrara, quelli di Voghiera e Masi Torello. L’assemblea sarà coordinata dalla responsabile di Cna Area Ferrara Debora Tamascelli e dalla Presidente uscente Valeria Ferri.