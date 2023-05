All’assemblea locale del Pd il tema delle comunali "Incontri e rinnovamento, priorità sulla sanità"

Si è svolta pochi giorni fa l’assemblea degli iscritti ed elettori delle ultime primarie Pd a Lagosanto. L’appuntamento, convocato per trattare diversi argomenti, si è concluso con un chiaro mandato alla segretaria di circolo Paola Bergamini. All’ordine del giorno vi era anche la partita delle prossime elezioni comunali a Lagosanto. "È emerso alla discussione – riporta Paola Bergamini – che è giunto il momento per il Partito Democratico laghese di iniziare il percorso di costruzione di una proposta alternativa all’attuale amministrazione. I partecipanti sono stati concordi ed unanimi che serve partire dai contenuti, dando forma e sostanza a un nuovo progetto di comunità, e dalla necessità di unire tutte le forze politiche, associazioni e liberi cittadini. Serve una spinta al rinnovamento che apra a nuove esperienze e competenze, lasciando spazio a chi vuole dare il proprio contributo. A breve partiremo con una serie di incontri in questa direzione. Uno dei temi su cui lavoreremo da subito sarà la sanità, dove da troppo tempo sentiamo solo parole senza risultati concreti".