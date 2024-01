All’ateneo si studia la pace: "Ecco il nostro laboratorio"

Un ciclo di letture a progetti di dottorato e insegnamenti sugli studi per la pace. Il Laboratorio per la Pace dell’Università di Ferrara, coordinato dai Professori Alfredo Mario Morelli e Giuseppe Scandurra, organizza anche per il 2024 una serie di iniziative di riflessione sui conflitti armati in corso e sulle prospettive della diffusione di una nuova cultura di pace. Tutto questo presentato venerdì mattina nella sala consiliare dell’Università di Ferrara. Gli eventi di carattere scientifico o di terza missione, sono organizzati di concerto sia con una rete di organizzazioni, associazioni, movimenti e istituti di cultura locali e con la rete nazionale RUniPace, con più di 70 Atenei italiani.

"Stiamo vivendo – ha dichiarato la Rettrice di Unife Laura Ramaciotti – momenti bui, tragici: guerre, crisi economiche, emergenze sanitarie. Oggi, più che mai è necessario parlare e lavorare per la pace. La pace non deve essere un concetto astratto, ma un cammino, un lavoro costante per una società più giusta. Ed è per questo che ora, più che mai, è necessario e importante il lavoro del Laboratorio per la pace, che sta diventando un riferimento stabile nell’ambito degli Studi per la Pace in Italia e all’interno di una rete nazionale che raccoglie numerosi Atenei pubblici. RUniPace, cui aderiamo insieme a molte delle Università italiane, nasce in seno alla CRUI ed è seguita in modo attivo e partecipe dalla stessa Conferenza dei Rettori".

Il Laboratorio per la Pace, insieme a diversi docenti di Unife, sostiene anche il progetto di Dottorato nazionale in Studi per la Pace, cui sta lavorando al momento RUniPace. L’iniziativa ‘Libri per la Pace’ è promossa dal Laboratorio per la Pace in collaborazione con Movimento Nonviolento, Rete Pace Ferrara, Biblioteca Popolare Giardino e Istituto di Storia Contemporanea, e avrà inizio venerdì 26 gennaio alle16.30 alla Sala Polivalente, con un grande classico del pensiero nonviolento ‘Il potere di tutti’ di Aldo Capitini. Ne discuterà Pasquale Pugliese, filosofo e già segretario del Movimento Nonviolento, con Alfredo Mario Morelli, Giuseppe Scandurra e Elena Buccoliero (redazione di Azione nonviolenta). Gli incontri successivi sono previsti alla Libreria IBS (di Piazza Trento e Trieste) e all’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, con libri scelti di volta in volta a cura del Laboratorio o di altre realtà ferraresi. Collaborano il Centro di documentazione e studi sull’Unione europea dell’Università di Ferrara.

Mario Tosatti