All’Avis due nuovi infermieri "Così si potenzia l’assistenza"

A Poggio Renatico è attivo nella sede Avis di via Marconi il servizio dell’Infermiere di famiglia e comunità che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la salute della comunità del Comune attraverso un’assistenza sempre più proattiva e vicina al paziente sul territorio. L’Infermiere di famiglia e comunità è una figura professionale che nel Ferrarese è operativa dal dicembre 2021 e che si sta espandendo in tutti i comuni della provincia. L’Infermiere di famiglia e di comunità svolge, inoltre, un ruolo assistenziale in particolare nell’ambito dei nuclei famigliari, sia al domicilio del paziente, in ambulatorio o nelle strutture intermedie e di lungodegenza in cui viene ricoverato. Un servizio sanitario importante pensato per fornire la massima assistenza.