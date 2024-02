All’azienda Mbr&C serve un collaboratore part time MBR&C offre lavoro part-time come collaboratore per la distribuzione periodici a San Pietro in Casale (Bo). Durata di un mese, un'ora al giorno, compenso di 200-300 euro netti. Auto e conoscenza di Office e posta elettronica richieste. Candidati ambosessi. Contattare l'azienda per informazioni.