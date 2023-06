Alle 18.30 al Grisù protagonista lo scrittore Stefano Bonazzi

Grisù 451, dopo il Festival delle Parole, riprende la programmazione con una proposta culturale per l’estate. Oggi alle 18.30, Stefano Bonazzi, primo classificato alla selezione per narrativa edita, ad aprire la rassegna ’Nel cortile del Grisù’. Lo scrittore ferrarese, autore di Titanio (Polidoro editore) sarà intervistato da Riccarda Dalbuoni. Grisù 451 prosegue il 28 giugno con la presentazione dell’antologia curata da Paolo Panzacchi, direttore della collana Polar per BookTribu. La raccolta unisce racconti di autori vari sul tema noir e poliziesco. Il 5 luglio, sempre Paolo Panzacchi dialogherà con Michela Tanfoglio, autrice di Picasso, la mala arte (la Corte editore), un percorso attraverso un intero secolo, sulle tracce di uno degli artisti più geniali e rivoluzionari della storia. La rassegna prosegue il 12 luglio con ’Io non mi trucco’ (edizioni Les flaneurs) di Simona Cantelmi: quattro trentenni in corsa verso i quaranta, dalle esistenze variamente intrecciate, che vedono mutare il proprio “essere donna” e devono fare i conti con le inquietudini proprie del sentimento amoroso. Simona Cantelmi sarà intervistata da Riccarda Dalbuoni. Infine il 26 luglio, con ’Velut ignis ardens’ di Carlo Ravaioli e ’La resa degli dei’ di Lara Squarzoni.