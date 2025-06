"Alle urne cinque sì". L’appello di Prc

"Sosteniamo con convinzione i cinque sì ai referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno perché sono uno strumento per cancellare quelle leggi, volute dal centrosinistra e dal centrodestra, che hanno reso i lavoratori più poveri e precari, e per promuovere l’inclusione di cittadini di origine straniera che nascono, vivono, lavorano e studiano nel nostro paese, ma che non hanno gli stessi diritti di cittadinanza". È la presa di posizione che arriva da Stefano Lugli e Paola Varesi co-segretari di Rifondazione Comunista Emilia-Romagna, unitamente a un attacco al presidente della Regione Michele de Pascale e al predecessore (attualmente parlamentare europeo) Stefano Bonaccini. "Condanniamo la scelta di De Pascale e Bonaccini di votare no a quei quesiti che si pongono l’obiettivo di smantellare parte del Jobs Act di renziana memoria – scrivono in una nota – schierandosi di fatto con chi vuole mantenere intatto un sistema che impoverisce e precarizza lavoratrici e lavoratori".