’Alleanza digitale’, lo sport tra i giovani

Un patto sociale sull’utilizzo consapevole del tempo e delle tecnologie, per una comunità più informata e protetta, in cui famiglie e società sportive sono alleate nel perseguire il benessere fisico e mentale delle giovani generazioni nell’era digitale. "Alleanza Digitale" è stata presentata ieri mattina nella sede della Fondazione Estense, e mette assieme tutte le realtà sportive cittadine per proporre un diverso e più consapevole approccio al tempo e al digitale sfruttando il ruolo centrale dello sport. Spal, Ferrara Basket, Cus, Pgf, Scuola Basket Ferrara, Vis 2008, Vis Rosa e Tennis Club Ferrara sono i partner sportivi del progetto ideato dalla Fondazione Estense, e di cui in particolare Ferrara Basket – grazie al contributo del suo direttore generale Stefano Michelini – è stata forte promotrice.

Il lancio del progetto avverrà il prossimo 7 marzo in un grande evento al palasport al quale parteciperà tutta la comunità sportiva cittadina: è coinvolto anche il divulgatore e docente ferrarese Rudy Bandiera, definito da Linkedin "Top Voice", ovvero tra i 20 italiani da seguire sulla piattaforma professionale. Per modificare il comportamento di bambini e di adulti iperconnessi, il progetto mette in campo un gruppo di formatori che si avvarranno dell’esperienza sul tema specifico di professionisti della comunicazione in era digitale. Gli incontri dedicati si terranno in sale "comode" da raggiungere, oltre che nelle sedi delle rispettive società sportive. Il progetto intende coinvolgere anche i pediatri di base, tramite la distribuzione presso ogni ambulatorio pediatrico della provincia di Ferrara di documentazione preparata ad hoc. "Alleanza Digitale" partirà in fase sperimentale già da questo mese e da marzo/aprile cominceranno gli incontri di formazione, per poi da settembre avvicinare anche il modo della scuola – con cui verranno presi accordi a giugno prossimo. E’ la prima volta che le società sportive cittadine si uniscono per un progetto di questo tipo, dallo spiccato valore sociale ed educativo, e la speranza è che tutta la comunità ferrarese, sportiva e non, possa beneficiarne nell’immediato futuro.

Jacopo Cavallini