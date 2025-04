Alleanza Digitale, parlano gli esperti: "I giovani vogliono essere ascoltati"

Prosegue l’impegno nelle scuole dei formatori di "Alleanza Digitale", il progetto che prevede momenti formativi tesi a favorire una crescita equilibrata ed armoniosa dei ragazzi stimolando la diffusione dell’educazione sia digitale che corporea. Giovani studenti che si stanno affacciando ad un’epoca in cui ci viene spesso fatto intendere che sono le cose a farci felici, e in cui coesistono due facce della stessa medaglia: il mondo reale e quello digitale. Abbiamo fatto due chiacchiere con le psicoterapeute Giulia Cavallari ed Anna Pavani, formatrici di "Alleanza Digitale", che ci hanno spiegato come avvengono gli incontri nelle scuole e che tipo di feedback arrivano dagli studenti: "L’argomento principale di questi appuntamenti è l’uso del digitale connesso al tempo e al corpo. Nel complesso abbiamo riscontrato una grande esigenza dei giovani nel raccontarsi ed essere ascoltati. Noi adulti dobbiamo fare tesoro del loro punto di vista, partire dalle loro difficoltà e dalle loro esigenze per costruire una buona consapevolezza rispetto all’uso dei dispositivi digitali. I ragazzi sono consci di utilizzare in maniera non corretta smartphone e pc, addirittura di abusarne, e mettono in atto autonomamente azioni per difendersi; ma sono meno consapevoli dei rischi e delle implicazioni emotive che può causare sul lungo periodo qualcosa che viene scritto o postato sui social, e che lì resta per sempre".

I ragazzi sono ormai sempre meno abituati ad esternare i propri pensieri e ad essere ascoltati: "Sia a casa che tra di loro in classe – spiegano le due psicoterapeute –, ed è proprio per questo che gli incontri che teniamo hanno una grande potenza, perché gli studenti si confrontano tra di loro e trovano un momento per discutere di un aspetto della loro vita su cui difficilmente si sentono liberi di esprimersi. I genitori stanno demandando al digitale le risposte alle domande scomode dei figli". Incontri e laboratori sempre più accessibili per far riflettere a fondo i ragazzi: "Sono stati smossi dai loro racconti e dalle loro esperienze, non è facile raccontarsi ma abbiamo notato una partecipazione molto sentita". Il progetto "Alleanza Digitale" è appoggiato da un numero sempre maggiore di istituti scolastici della provincia, e ha ricevuto l’endorsement del Prefetto Massimo Marchesiello: "Esprimo vivo apprezzamento per il progetto ‘Alleanza Digitale’,che si inserisce quest’anno nel protocollo triennale per la prevenzione e il contrasto al bullismo e alla devianza giovanile – le sue parole –. La rilevanza e l’urgenza dei temi trattati sottolineano l’importanza di questo progetto".

Jacopo Cavallini