Alleanza Verdi-Sinistra candida Besio

Il candidato per il consiglio regionale nella lista di Alleanza Verdi-Sinistra nella provincia di Ferrara è Federico Besio (nella foto). La decisione di candidare Besio è stata approvata all’unanimità all’interno del circolo di Europa Verde Ferrara.

E ieri lo stesso Besio ha annunciato su Facebook la sua candidatura. "Sarò il candidato di Europa Verde nella lista di Alleanza Verdi-Sinistra nella provincia di Ferrara per le elezioni regionali del 17 e del 18 novembre. Come Europa Verde ER abbiamo deciso di non avanzare una nostra candidatura alla presidenza, perché con Michele De Pascale crediamo davvero che ci possa essere un cambio di passo. Il lavoro che è stato fatto sul programma, con l’ampia disponibilità e preparazione del sindaco di Ravenna, ha convinto anche noi di Europa Verde Ferrara. Non sarei onesto se non dicessi che dall’amministrazione Bonaccini ci saremmo aspettati più coraggio su come gestire l’Emilia-Romagna negli ultimi cinque anni. Coraggio che vediamo nel candidato De Pascale. Più forza avremo in Regione e più saremo decisivi nelle scelte per il futuro del nostro territorio. A Ferrara dobbiamo impegnarci per portare avanti un sogno ferrarese che da troppi decenni non c’è più. In questi cinque anni bisognerà creare una proposta che porti avanti il divertimento, con le ambizioni di una comunità. Ciò è riassunto nella sostenibilità e la tragedia della Romagna ci dice che continuare a costruire senza considerare il cambiamento climatico è senza progettualità è da incoscienti. E abbiamo un urgente bisogno di ferrovie per rilanciare le zone artigianali della nostra provincia, ad oggi tremendamente in crisi".