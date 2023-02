Alleati e servizi segreti ‘Nero di Londra’ svela l’altra faccia della guerra

Domani, alle 17,30, al Libraccio, Giovanni Fasanella presenta ‘Nero di Londra’. Dialoga con l’autore Riccardo Forni, giornalista, referente del progetto-retecivica.it. Nero di Londra, scritto con Mario José Cereghino, è un libro d’inchiesta che, per ricchezza di documenti originali desecretati, mostra, a partire dal sostegno garantito a Benito Mussolini - nome in codice: “The Count” il Conte - dai servizi segreti e dai governi conservatori del Regno Unito, l’intreccio di radici culturali e politiche inglesi e italiane, prima alleate, poi in conflitto, dalla prima alla seconda guerra mondiale.