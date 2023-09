All’Emporio di Ferrara: una serata tra i sapori dell'alta cucina

Una serata a tu per tu con lo chef e con le specialità della cucina. Questa sera, si parte alle 18,30, all’Emporio San Lorenzo sotto il portico che si affaccia su piazza Ariostea, Saul Arbib, chef e gestore del locale, farà una dimostrazione di alta cucina. Si parte, alle 18,30, con i crudi; poi nella scaletta si assisterà alla preparazione dei primi piatti e quindi, con l’evolversi della serata e dei sapori, dei secondi e dei dolci. Show cooking, si chiama, e sarà un po’ uno spettacolo nel quale lo chef qualificato si metterà in mostra e cucinerà dal vivo, svelando magari alcuni segreti. Non certo tutti. Si alzerà il sipario, una volta accesi i fornelli, su un mondo al quale la gente si avvicina con rinnovata curiosità. E sarà anche un’occasione per spiegare magari a chi ha un po’ di passione per la cucina come si dosano gli ingredienti, tempi di cottura e come nasce un piatto. Anche se, questo non è facile da apprendere, fondamentale è l’arte del cuoco nel saper creare tra fantasia e mestiere. Il locale, che è aperto da un anno, offre la possibilità ai clienti di acquistare al dettaglio ed anche di pranzare e cenare. Ulteriore possibilità, quella di portarsi a casa un piatto doc, preparato da uno chef, al quale mancano solo gli ultimi ritocchi per metterlo a tavola. Appuntamento quindi oggi alle 18,30, alla scoperta di una serata tra i sapori.