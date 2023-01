Allergologia pediatrica a Cona Ambulatorio al via da martedì

FERRARA

Al via da martedì prossimo l’attività dell’ambulatorio di Allergologia pediatrica provinciale all’ospedale di Cona. Dopo l’avvio delle visite di chirurgia pediatrica anche negli ospedali provinciali grazie a un protocollo siglato dalle due Aziende sanitarie ferraresi, l’offerta delle prestazioni si amplia con le visite allergologiche, con cadenza settimanale, per un totale di 32 e al mese. L’ambulatorio allergologico pediatrico rivolto alla fascia di età 0-17 anni è in capo alla unità operativa di Pediatria, diretta dalla professoressa Agnese Suppiej, con la collaborazione della dottoressa Paola Gallo, specialista ambulatoriale convenzionata afferente al Dipartimento di Sanità pubblica, grazie a una convenzione siglata tra l’azienda ospedaliero-universitaria e l’azienda Usl di Ferrara. L’ambulatorio sarà attivo all’ospedale di Cona nel settore 3E1 - ambulatorio 11, dalle 8.30 alle 12.30, con volontà di incrementare a breve fino alle 14.30.

Le visite di primo accesso sono prenotabili presso i seguenti canali di prenotazione: Cup (Cup, CupWeb, Cup telefonico) e nelle farmacie con l’impegnativa, anche dematerializzata, di primo accesso rilasciata dal pediatra di libera scelta. Ulteriori prestazioni erogate durante la visita (spirometria semplice, Prick-Test, Test di broncodilatazione) saranno inseriti come prestazione aggiuntive dallo specialista.

L’ambulatorio si inserisce nel progetto di telemedicina: sarà attivata a breve anche la modalità di televisita di controllo per il rinnovo dei piani terapeutici e i teleconsulti tra pediatra di libera scelta e specialista allergologo per discussione di casi specifici e miglioramento dell’appropriatezza. Queste modalità saranno attivabili anche con gli specialisti allergologi territoriali per consulto e presa in carico.