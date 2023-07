Allerta emergenze, il sindaco spiega in un video il sistema It-Alert

CENTO

Il sindaco Edoardo Accorsi ha parlato ai cittadini della simulazione di allerta che vi sarà lunedì, avviso che ancora una volta ha dato tramite i social e che tutti i sindaci stanno rivolgendo alle loro popolazioni. "Nei prossimi mesi sarà implementato su scala nazionale un nuovo sistema di allerta alla cittadinanza nelle situazioni di emergenza – dice Accorsi - Questo sistema si chiama It-Alert. L’Emilia Romagna è una delle prime regioni che nei prossimi giorni svolgerà dei test di funzionamento di questo nuovo sistema di allerta alla popolazione. La prima notizia molto importante è che lunedì a partire dalle 12,su tutto il territorio regionale e quindi anche a Cento, una simulazione, un test di funzionamento del sistema". E spiega come funzionerà. "Arriverà su ciascuno dei nostri cellulari una notifica – prosegue – fino a quando ciascun utente non interagirà con quella notifica in modo tale che il sistema comprenda che l’utente ha letto il messaggio, verrà sospeso il funzionamento del nostro cellulare. E’ molto importante che ciascuno di noi sappia che questo sistema funziona senza bisogno di iscriversi da nessuna parte e non occorre essere in possesso di alcuna applicazione installata sul cellulare. Funziona localizzando tutti i cellulari che si trovano all’interno di una determinata area, nel nostro caso, la regione". Lunedì sarà solo una simulazione. "Un sistema importante per avvisare in modo veloce sulle emergenza".