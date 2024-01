Allerta meteo, mareggiate e onde fino a 3 metri. Lungo costa possibili fenomeni di erosione

Diramata ieri un’allerta meteo da parte dell’Agenzia regionale della Protezione civile, valida sino alla mezzanotte di domani. Per la giornata odierna il mare sarà agitato al largo con altezza d’onda superiore a 3,2 metri e direzione d’onda da nord-est. Le condizioni del mare sotto costa potranno generare fenomeni di erosione del litorale, in particolare nel settore centro-meridionale. La Capitaneria di porto sensibilizza al rispetto dell’ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale che prevede, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.